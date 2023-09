Ilicic | avventura al Maribor ai titoli di coda? L’ex Atalanta è fuori rosa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Era tornato a casa, come un figliol prodigo, ma ora l’di Josipalpotrebbe essere arrivata aidiattaccante dell’sarebbe infatti finitodopo le incomprensioni con il tecnico della formazione slovena, Damir Krznar, che alla proprietà avrebbe imposto un aut aut, chiedendo di fare una scelta tra lui e il giocatore. “Su iniziativa dell’allenatore è stato deciso che in futuro le attività dei membri della squadra si svolgeranno senza la presenza di Josip Ili?i? – si legge in un comunicato dell’NK– Fino a nuovo avviso si allenerà secondo un programma a parte e non sarà tra i candidati per giocare le prossime partite”. Secondo i media sloveni all’interno ...