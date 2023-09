Il vicepresidente del Flamengo aggredisce un tifoso VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildel, Marcos Braz, ha aggredito unin un centro commerciale con l’aiuto della sua guardia del corpo. L’accaduto ha raccolto l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. “Ultima ora! Marcos Braz, dirigente del, è stato avvicinato daldele ha poi aggredito il rossonero. I testimoni confermano che sarebbe stato Braz ad attaccare per primo”. Urgente! Marcos Braz, dirigente do, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023 Su Record hanno spiegato così le dinamiche: “C’è stato un litigio con undel club, in un centro ...