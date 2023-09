Il ricco patrimonio di Bernie Sanders

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è un celebre politico americano, che vanta una lunga carriera di successo alle spalle. Una figura particolarmente esposta pubblicamente, in corsa alle primarie del Partito Democratico in due differenti occasioni, e promotore di azioni a sostegno dei diritti delle minoranze etniche, degli omosessuali e dei disoccupati. Oppostosi alla pena di morte e alla guerra in Iraq, ha spesso fatto sentire la propria voce in pieno dissenso con quella maggioritaria, evidenziando inoltre uno sguardo molto critico nei confronti dei super milionari e miliardari che rappresentano l’1% del mondo. Quanto èUna delle critiche che spesso viene mossa aè quella di esprimersi in netto contrasto con i ricchi e potenti, richiedendo più tasse per ...