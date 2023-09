Il Regno Unito rinvia lo stop a motori benzina e diesel al 2035

Curiosità: Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in inglese United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; abbreviato in UK, /ju'ke/; sigla italiana RU), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 68 milioni di abitanti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l'Atto di Unione del 1800, che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922, costituendo lo Stato Libero d'Irlanda.

... tra cui agenti che hanno prestato servizio nell'FBI, nella CIA, nella procura federale americana specializzata in crimini informatici, un veterano dei servizi esteri dele una detective ...Sotto i riflettori resta l'inflazione con ilche mette a segno un dato migliore delle stime. Positive Londra (+0,93%), Francoforte (+0,75%) e Parigi (+0,67%). . 20 settembre 2023

Nel Regno Unito torna il cash e non è un buon segno la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Le Borse europee chiudono in rialzo in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Gli analisti vedono una pausa sul fronte del rialzo dei tassi ma attendono le stime sull'andamento dell ...