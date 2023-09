Il reato di omicidio nautico diventa legge | cos' è e quali sono le pene previste

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Essendo passato già anche al Senato, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà dunque. Le aggravanti Nel testo, si prevedono anche alcune aggravanti come l'aver commesso il fatto in ...

Curiosità: L'omicidio stradale o pirateria stradale è un reato previsto dal diritto penale italiano.

E' stato approvato il progetto di legge che introduce ildinautico. Prevede il carcere fino a 7 anni per chi, guidando un'imbarcazione, nel mancato rispetto delle norme sulla navigazione, provochi per colpa la morte di qualcuno. Il ...... dal punto di vista sanzionatorio, l'e le lesioni personali nautiche all'e alle ...al codice penale e al codice di procedura penale con l'introduzione di questa fattispecie di...

Omicidio nautico, via libera della Camera: cosa prevede il nuovo reato Open

Anche la Camera approva la legge sull'omicidio nautico dopo l'ok del Senato: quali pene prevede il nuovo reato Virgilio Notizie

Oggi i due turisti tedeschi, che con il loro motoscafo travolsero e uccisero la coppia, rischierebbero fino a 18 anni di carcere, invece dei 4 anni e sei mesi e dei 2 anni e sei mesi inflitti in primo ...Carcere fino a 7 anni per chi, guidando un'imbarcazione, nel mancato rispetto delle norme sulla navigazione, provochi per colpa la morte di qualcuno. E' quanto prevede il progetto di legge approvato d ...