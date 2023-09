“Il Rakow sogna di essere l’Atalanta di Polonia | per loro la Dea è un modello”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bergamo. Se non èdi, poco ci manca, o quantomeno, è ciò che ilCzestochowadi. Perché la prima avversaria nerazzurra nella stagione 2023/24 è una società che ha preso ala crescita degli ultimi anni della Dea, dentro e fuori dal campo. E cerca di replicarla in un contesto diverso. Alberto Bertolotto, corrispondente italiano del quotidiano polacco Przeglad Sportowy, ci spiega come non solo “la vittoria del titolo l’anno scorso sia arrivata grazie a un gioco davvero ‘Gasperiniano'”, ma anche la filosofia di una società che grazie all’ottimo lavoro dirigenziale e ai fondi della proprietà è riuscita ad arrivare alla vittoria dell’Ekstraklasa a maggio e lo scorso mese a sfiorare lal qualificazione addirittura in Champions League, arrendendosi ...