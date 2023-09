Il principe William | Rania di Giordania | Mathilde del Belgio | perché i reali sono a New York

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Meet me in New. No, non è il sequel di Meet me in Saint Louis, il popolare musical del 1944 con Judy Garland. È, piuttosto, ciò che si potrebbero essere detti via Whatsapp il, la reginae la reginain vista del viaggio in programma nella Grande Mela, per tutti e tre, questa stessa settimana. Un viaggio non di piacere ma di lavoro. Dal 19 al 22 settembre, infatti, nella metropoli americana si svolge la 78a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un evento, ovviamente, al quale non posmancare i leader mondiali, royal compresi. Tra questi ultimi, ildi ...