Il Presidente Mattarella ospite di Ulisse | l’ultima Odissea

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La storia di Odisseo raccontata attraverso un intenso dialogo tra teatro, musica e danza., lo spettacolo ideato e diretto da Giuliano Peparini, regista, coreografo e direttore artistico noto in tutto il mondo. La nuova produzione della Fondazione INDA è uno spettacolo moderno e contemporaneo ambientato in un aeroporto, “un luogo – come dice il regista Giuliano Peparini – da cui si parte ma anche un luogo che ci può bloccare” e vedrà in scena quasi 100 artisti. Sul palco la musica del gruppo canadese di ispirazione folk-rock Reuben and the Dark, la danza contemporanea e il teatro dialogano in modo fluido, restando al servizio del testo classico di Omero. Proiezioni e luci completano la visione poetica di questi quadri che faranno leva anche su costumi espressione di forti contrasti e contrapposizioni tra ...