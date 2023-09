Il phishing prende di mira i bambini tramite siti di giochi falsi

Leggi su analisideirischinformatici

La società di sicurezza informatica Kaspersky ha messo in guardia contro le truffe dicamuffate da popolaridigitali, tra cui Minecraft e Roblox, che prendono dii giocatori di età compresa tra tre e 16 anni, sollevando la necessità di istruirli sulle misure di sicurezza online. Nel suo rapporto intitolato "The Dark Side of Kids' Virtual Gaming Worlds", Kaspersky ha osservato che il volume delle minacce digitali suionline lanciate contro i giovani giocatori è aumentato del 57% a oltre 7 milioni lo scorso anno dai 4,5 milioni del 2021.