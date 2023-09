Il petrolio è in calo a New York a 90 | 42 dollari

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,86% a 90,42al barile. . 20 settembre 2023

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,86% a 90,42 dollari al barile. .Il rialzo (+11% in tre settimane) del prezzo delpotrebbe pero' complicare la lotta delle ... Titolo a 5 anni, rendimento inal 4,499%. Titolo a 30 anni, rendimento in lieveal 4,427%.

