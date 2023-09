Il perdono di Adidas su Kanye West | così l’azienda chiude un occhio sugli elogi a Hitler del rapper

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Pace in vista tra? A quasi un anno dalla fine della collaborazione, il chief executive del brand di abbigliamento – Bjørn Gulden – sembra essere pronto a perdonare l’artista americano. «Ha fatto alcune dichiarazioni che non andavano bene. E questo ha portatoa interrompere il contratto e a ritirare i suoi prodotti. Peccato, perché non penso che intendesse davvero ciò che ha detto e non penso che sia una persona cattiva», ha detto Goulden in un’intervista al podcast norvegese In Good Company. La rottura definitiva tra, oggi noto semplicemente come Ye, risale all’autunno del 2022. Le accuse di antisemitismo A spingerea mettere fine alla partnership creativa sono state alcune frasi ...