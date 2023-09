Il Paradiso delle Signore | trama 20 settembre 2023 | Marcello furioso

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Barbieri si renderà protagonista di un gesto scioccante nel corso dell'episodio de Ilin onda mercoledì 20. Il giovane, infatti, arriverà a cacciare via in malo modo da Villa Guarnieri Umberto Guarnieri, il quale sarà sempre più sospettoso a proposito di Adelaide e si presenterà a casa sua per incontrarla e parlarle di persona. La Contessa, di recente, ha scoperto che Odile, la figlia che ha sempre creduto morta, fosse ancora viva e ha deciso di invitarla a vivere a Milano e di costruire con lei un legame. Inizialmente, Odile ha accettato la proposta di sua madre, ma poi le ha comunicato non solo di aver cambiato idea a proposito del suo arrivo a Villa Guarnieri, ma anche rispetto al loro rapporto. La figlia di Adelaide, in particolare, ...

Curiosità: Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana, trasmessa su Rai1 dall'8 dicembre 2015 e tuttora in corso. Le prime due stagioni dirette da Monica Vullo sono strutturate nella classica forma di serie tv a cadenza settimanale trasmessa in prima serata, mentre a partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, essa diventa una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato (degli attori della versione di prima serata rimane solamente Alessandro Tersigni e, dalla sesta stagione, anche Filippo Scarafia).

