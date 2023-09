Il Paradiso delle signore spoiler 21 settembre | Adelaide fa una terribile figuraccia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Glidella puntata del 21delrivela che perdi sarà un momento particolarmente concitato. La donna si troverà al Circolo in serie difficoltà. Salvatore continuerà a provarle tutte per riconquistare Elvira, ma si troverà a fare i conti con una risposta che non si aspettava. Per quanto riguarda L'articolo proviene da KontroKultura.

Curiosità: Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana, trasmessa su Rai1 dall'8 dicembre 2015 e tuttora in corso. Le prime due stagioni dirette da Monica Vullo sono strutturate nella classica forma di serie tv a cadenza settimanale trasmessa in prima serata, mentre a partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, essa diventa una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato (degli attori della versione di prima serata rimane solamente Alessandro Tersigni e, dalla sesta stagione, anche Filippo Scarafia).

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai1 il 21 settembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Adelaide non reggerà la tensione. Tormentata dal dolore di non poter ricongiungersi con la figlia

Nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle signore Diletta farà capire a Vittorio di essere ancora interessata a lui ...Il Paradiso delle Signore 8, vedremo Maurizio Barbieri Chi è Maurizio Barbieri, il padre di Marcello, Matteo e Angela nel Il Paradiso