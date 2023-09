Il Paradiso delle Signore 8 | vedremo anche Maurizio Barbieri?

Curiosità: Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana, trasmessa su Rai1 dall'8 dicembre 2015 e tuttora in corso. Le prime due stagioni dirette da Monica Vullo sono strutturate nella classica forma di serie tv a cadenza settimanale trasmessa in prima serata, mentre a partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, essa diventa una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato (degli attori della versione di prima serata rimane solamente Alessandro Tersigni e, dalla sesta stagione, anche Filippo Scarafia).

Nella puntata di IlSignore di oggi 20 settembre 2023, Adelaide è preda di un dolore senza tregua che l'allontana anche da Marcello . Non vuole però che nessuno, neanche il suo compagno, sappia la verità ...

Il Paradiso delle Signore 8, chi è Gianlorenzo Botteri La famiglia Puglisi vede tre nuovi volti nella stagione Daily 6 de Il Paradiso delle Signore – Concetta Puglisi (interpretata da Gioia Spaziani) ...