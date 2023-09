Il Papa bacchetta l’Occidente | “Basta colonialismo economico | basta soffocare l’Africa”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Città del Vaticano – “sfruttare”, un continente già dilaniato da guerre e conflitti e da tempo soffocato anche dal “” davanti al quale “il mondo economicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca”. Da piazza San Pietro,Francesco rilancia il suo appello per proteggeredallo sfruttamento. Lo fa durante l’Udienza generale del mercoledì, proseguendo il ciclo di catechesi dedicato alla “passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”. Il Pontefice, soffermandosi sulla figura di San Daniele Comboni, missionario in Africa, sprona tutti i cristiani a lottare “contro ogni forma di schiavitù”. Perché essa, “purtroppo, così come il ...