Curiosità: La prima stagione della serie televisiva Narcos, composta da 10 episodi, è stata pubblicata dal servizio on demand Netflix il 28 agosto 2015 in tutti i territori in cui Netflix era disponibile.

Così il narcotrafficante colombiano Angel Quiroz Martinez, scrive in un esposto al ministro dellaitaliano presentato oggi dai suoi legali. Nonostante le rassicurazioni, le "Autorità ...Video su questo argomento Guerriglia trae polizia: l'arresto del figlio del Chapo scatena gli scontri - GUARDA Nell'aprile di quest'anno, il Dipartimento didegli Stati Uniti ha ...

Il narcos a giustizia italiana,'gip mi ha scarcerato,liberatemi' Tiscali Notizie

"Narcos italiano sfida la giustizia: 'GIP mi scarcerato, chiedo libertà'" Tendenzediviaggio

"Nonostante l'ordinanza di scarcerazione emessa dal Gip del Tribunale di Trieste Marco Casavecchia, notificata alla difesa l'8 settembre essendo scaduti i termini massimi di custodia cautelare, ad ogg ...Il clan di Alfredo “‘o Biondo”, svelano le indagini dei carabinieri, aveva costruito il suo strapotere sulla cocaina e sul traffico ...