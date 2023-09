Il Napoli parte vincendo in Champions League | 2-1 a Braga

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnbravo a metà e fortunato quanto basta si regala ala prima vittoria nel girone di. La squadra di Garcia gioca bene nel primo tempo e capitalizza poco il gran numero di occasioni da gol che riesce a creare, ma nella ripresa crolla atleticamente lasciando troppo campo ai portoghesi. Dopo il vantaggio di Di Lorenzo a fine primo tempo, ilraggiunge il pareggio a sette minuti dalla fine della gara. A questo punto la fortuna che non aveva aiutato gli azzurri nella prima frazione di gioco, quando avevano colpito due pali e una traversa, gira dalla loro. Un autogol di Niakaté li riporta in vantaggio al 42? e Meret si salva all’ultimo istante del tempo di recupero quando una conclusione di Pizzi finisce sul palo. Il ...

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

La sensazione è di uncantiere e disposto a cedere qualcosa in termini di automatismi di quell'orologio perfetto o quasi che era ildi Spalletti per dare spazio, almeno in, a ...meglio il Siviglia, con Ramos al centro della ripresa . Al 9' è una vecchia conoscenza del ... Braga -1 - 2: 46' pt Di Lorenzo (N), 39' st Bruma (B), 42' st aut. Niakate (N) Buon primo ...

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria sul campo dello Sporting Braga è intervenuto a Mediaset: "Abbiamo creato un po' di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. In Europ ...Di Lorenzo porta in vantaggio i campioni d'Italia, Bruma pareggia. Nel finale, l'autorete di Niakaté regala i 3 punti agli azzurri ...