Il murales con Mancini e il pallone insanguinato | “L’Arabia Saudita vuole assopire le nostre coscienze”

(Di mercoledì 20 settembre 2023)colin unall’esterno di San Siro. Il Giornale scrive: Robertoinsieme a Mohammed bin Salman e a tanti campioni – da Ronaldo, a Neymar fino a Benzema – con in mano un: questo il soggetto scelto dallo street artist aleXandro Palombo per la sua ultima opera, una serie diapparsi ieri sullo stadio di San Siro. L’opera, dal titolo «Welcome to Saudi Arabia» – spiega una nota diffusa dall’artista e pubblicata sul suo profilo Instagram – punta a «ribaltare la narrazione fantastica con cui il regime di Bin Salman cerca di ripulirsi l’immagine nel mondo attraverso gli ingaggi miliardari delle star del calcio». Ancora: «di Mohammed bin ...

Curiosità: Un murale (o impropriamente murales, derivato dal plurale spagnolo di mural) è un dipinto realizzato su una parete, un soffitto o altra larga superficie permanente in muratura. Il termine indica anche il genere di pittura, ed è divenuto celebre per il movimento artistico messicano noto come "muralismo".

Video su questo argomento Mancinile mani sporche di sangue: ilche brutalizza l'ex ct azzurro - GUARDA...che ne faranno richiesta mentre il Comune provvederà alla campagna di comunicazionemanifesti,...le nuove generazioni di artisti mettendosi a disposizione anche per la realizzazione deie ...

Calcio, Mancini e Bin Salman con pallone insanguinato in murales a ... Il Sole 24 ORE

A San Siro spunta un murales di Mancini e bin Salman con palloni insanguinati La Stampa

Ancona: gli Archi di Piazza Cavour sono in uno stato di degrado, con sporcizia, incrostazioni e murales abusivi. Il consigliere di maggioranza Buontempo ha incontrato i negozianti e gli amministratori ...Sui muri di San Siro, il ct dipinto accanto al principe saudita con un pallone insanguinato tra le mani. Battaglia in consiglio regionale. Il Pd attacca: "Contratto da rivedere". La giunta: "No, è l’u ...