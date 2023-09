Il Milan si è rimesso in piedi

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Come a febbraio della passata stagione, il, scosso nelle sue certezze da un derby perso male, ha provato a ritrovarsi con la Champions League. Lo scorso anno, dopo il 3-0 subito in Supercoppa dall’Inter e la triste sconfitta per 1-0 nella stracittadina di campionato poco dopo, Pioli aveva saputo riprendere in mano la squadra grazie a una grande prestazione difensiva contro il Tottenham. Questa volta è stato invece il turno di un’altra squadra inglese, il Newcastle, una nuova consolazione nella vecchia Coppa dei Campioni. Come una stagione fa, anche in questa occasione la squadra di Pioli ha offerto una buona prestazione in cui, come si dice, è mancata solo la vittoria. Theo e compagni sono sembrati più sciolti col pallone e non hanno sofferto contro una squadra che, una volta resasi conto della forza dell’avversario, ad un certo punto del secondo tempo si è ...