Il meccanismo di solidarietà europeo sui migranti dovrà essere permanente | dice Steinmeier

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walterè arrivato in Italia per una visita di tre giorni e avrà degli importanti colloqui bilaterali con il presidente Sergio Mattarella in Sicilia, incentrati sulla cooperazione, il cambiamento climatico e la questione migratoria. I due leader visiteranno un centro di accoglienza per: «Voglio ringraziare l’Italia per avere mostrato negli ultimi anni tanta responsabilità umanitaria verso i rifugiati venuti dal Mediterraneo. Non è la prima volta che dico che noi nel resto d’Europa non abbiamo riconosciuto abbastanza questa assunzione di responsabilità da parte italiana», ha dichiaratoal Corriere della Sera, Il presidente tedesco ha sottolineato che l’Europa non ha riconosciuto adeguatamente gli sforzi italiani e ha spiegato la necessità di un’equa ...