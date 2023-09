Il libro di Mauro Repetto non è frivolo anzi | regalatelo ai ragazzi che vogliono andare a XFactor Peccato per gli attacchi a Max Pezzali sempre “tre metri indietro”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “E il biondino che salta dietro che cazzo c’entra?”. Se volete regalare una vostro figlio che sbava pera X Factor o registrare intere piste di nauseante hip hop, così poi da vederlo tornare a casa con la voglia di diventare elettricista, comprate Non ho ucciso l’uomo ragno (Mondadori). L’ha scritto (quanto un editor e quanto l’autore dovrebbero segnalarlo con percentuali). Eè il “biondino” che saltava, spesso non inquadrato, dietro Maxnei primi anni novanta. L’anima ballerina e inutile degli 883, insomma. Quello di cui non si sentiva la voce, anche se alzavano il microfono verde, anche se all’inizio di tutto nelle prime cassettine del duo cantava lui esaltellava come nella pubblicità della Uno Rap. ...

Repetto oggi. Foto press Nelscrivi: "C'è sempre qualcosa dietro un'altra cosa, a meno che sia un muro. No, anche se è un muro dall'altra parte troverai qualcosa. È la mia filosofia di

Trent’anni dopo racconta tutto in un libro e in questa intervista: quando lavora da event executive è Peter Parker, quando sogna in grande è ancora Spider-Man. «Sono un fiume in piena che non fa danni ...Ha mollato gli 883 e speso un sacco di soldi per seguire il sogno americano. Trent’anni dopo racconta tutto in un libro e in questa intervista: quando lavora da event executive è Peter Parker, quando ...