Il dj britannico Nic Fanciulli chiude la stagione estiva firmata Flava Beach

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “House, House, fortissimamente, House” sarà il leitmotiv del prossimo appuntamento musicale ambientato aldi Castel Volturno. Un evento unico, organizzato da Other size, che domenica 24 settembre vedrà protagonista in console il dj e producerNic: uno degli artisti più influenti della scena Tech-House internazionale. Una vera e propria istituzione nel

Curiosità: I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right) è un film del 2010 diretto da Lisa Cholodenko, autrice della sceneggiatura assieme a Stuart Blumberg.

Rose Hanbury, la vicina di casa di Kate in Norfolk, amica di pic -, gite, cene e feste di ... è un tipo fascinoso, di professione regista cinematografico, nobiledi altissimo profilo, i ...Martinenghi ha chiuso la propria finale col tempo di 56"07 davanti alPeaty, ma dietro all'imprendibile statunitenseFink, letteralmente rinato dopo anni di oblio, già bronzo sui 50 ai ...

Dancehauspiù: un ricco autunno di eventi, spettacoli in anteprima e ... SpettacoloMusicaSport