Il direttore d' orchestra non smette di suonare? Stordito col taser | choc negli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildi una banda musicale di un liceo è stato colpito per tre volte con un teaser da un agente di polizia. E' successo il 14 settembre scorso a Birmingham, in Alabama, Stati Uniti. Le immagini - riprese dalla bodycam di un poliziotto - mostrano che l'uomo, Johnny Mims, prima ha un diverbio con le forze dell'ordine che gli avevano chiesto diverse volte di fermare la musica e sgomberare gli spalti dello stadio al termine della partita di football tra Minor e Jackson-Olin. Ildella banda, però, si rifiuta e prosegue con lo spettacolo. "Stiamo per andarcene, è la nostra ultima canzone", spiega Mims ai poliziotti. In seguito, al termine del brano, sembra che gli agenti si avvicinino sempre di più all'uomo nel tentativo di circondarlo e arrestarlo. "Andrai in prigione, mettetelo in manette. Hai colpito un ufficiale", afferma un agente ...