Il ct della Nigeria | «Osimhen voleva andare via | poi ha deciso di rimanere a Napoli e fare del suo meglio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il ctJosé Peseiro, CT, che in passato ha allenato proprio il Braga che domani incontrerà ilall’esordio di Champions. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dell’attaccante azzurro Victor«All’inizio pensava divia, ma poi hadidel suo. E io sono felice di vederlo competere per grandi obiettivi in Europa» Miglior attaccante dopo Haaland? «Non mi piacciono le classifiche, diciamo è nel gruppo dei 4-5 migliori al mondo. Come Haaland, è uno che vive per il gol» È un bene che sia rimasto a? «Ma Victor è felicissimo a ...