Il compleanno di Mia Martini è ancora un giorno triste | perché fu accusata di portare sfortuna

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quando arriva ildeldi Miaè sempre doveroso chinare il capo e cospargerlo di cenere. Per anni la cantante è stata il bersaglio di malelingue, false credenze, voci di corridoio e accuse infamanti che minarono la sua autostima e sensibilità dalle fondamenta, portandola ad un temporaneo ritiro dalle scene nel 1983.accusavano Miadi? Come riporta Non Solo Film dal libro Traslocando, è Andata Così di Loredana Bertè, tutto iniziò nel 1970 quando Miae i suoi musicisti fecero una tappa in Sicilia. Lo show era finito molto tardi, quindi la cantante aveva consigliato ai suoi strumentisti di riposare nell’albergo che lei stessa aveva pagato. I ragazzi preferirono mettersi in viaggio, e ...