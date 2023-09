I risultati di Champions League | ok Barcellona | City e Psg | CLASSIFICHE

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si sono concluse le prime partita della 1ª giornata della fase a gironi die lo spettacolo è stato assicurato. Nel prime sfide pareggio a San Siro tra Milan e Newcastle, poi il colpo del Lipsia sul campo dello Young Boys. Ilrifila 5 gol all’Aversa, in gol anche Joao Felix (doppietta) e Lewandowski. Nello stesso girone della Lazio successo casalingo del Feyenoord contro il Celtic (2-0). La squadra di Sarri è riuscita a riacciuffare l’Atletico Madrid con un gol clamoroso del portiere Provedel nel finale. Tre punti in rimonta del Manchestercontro la Stella Rossa grazie alla bella doppietta di Julian Alvarez e poi Rodri. Vittoria 2-0 del Psg contro il Dortmund con Mbappe e Hakimi, infine il colpo del Porto sul campo dello Shakhtar. Leggi anche GOL PROVEDEL ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

