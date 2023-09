Curiosità: Il fentanyl (noto anche come fentanil o fentanile, o con i nomi commerciali Dogetic, Sublimaze, Actiq, Durogesic, Duragesic, Fentanest, Effentora, Onsolis, Instanyl, Abstral, Vellofent e altri) è un analgesico, appartenente alla classe delle 4-anilidopiperidine, oppioide sintetico.

... con l'associazione UAM - Umanimalmente, sia nelle corsie dei reparti di Geriatria e di Neurologia, sia in aule messe a disposizione dall'Azienda Ospedaliera per sedute congruppi di...... ma anche difragili, ospedalizzati o presi in carico dalle strutture sanitarie per ... con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i piùè disponibile anche lo spay nasale. La ...

La onlus di Pavia Soleterre in Marocco per aiutare i piccoli pazienti oncologici TGR Lombardia

I piccoli pazienti la sua vita, addio alla dottoressa Salvoni L'Eco di Bergamo

Croce di Cuneo,con l’associazione UAM-Umanimalmente, sia nelle corsie dei reparti di Geriatria e di Neurologia, sia in aule messe a disposizione dall’Azienda Ospedaliera per sedute con piccoli gruppi ...Più di 1.200 piccoli sotto i cinque anni sono morti nelle aree per sfollati negli ultimi quattro mesi soprattutto per morbillo e malnutrizione ...