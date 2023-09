I cuccioli dell' orsa Amarena giocano e si alimentano da soli

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - I giovani orsi figli disi muovono liberi, in un'area molto vasta guidati dal loro istinto ora che la mamma non c'è più. Sidi frutta, bacche e carcasse.e si nascondono. I piccoli sarebbero stati avvistati nelle ore notturne e di prima mattina, anche da alcune persone. A riferirlo è l'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i cui tecnici hanno avvistato ieri pomeriggio i duenei dintorni di una pianta di melo in aperta montagna. Le condizioni dei due giovani esemplari di orso bruno marsicano, nati tra dicembre e gennaio scorsi, sembrano buone; il fatto che in questi giorni si siano alimentati depone a loro favore e quindi spinge i tecnici a non forzare la mano sulla loro cattura. Si è in sostanza ottimisti per una loro indipendenza e autonomia all'interno ...