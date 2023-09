Highlights e gol Braga-Napoli 1-2 | Champions League 2023 2024 VIDEO

Curiosità: Alfredo Donnarumma (Torre Annunziata, 30 novembre 1990) è un calciatore italiano, attaccante del Catanzaro in prestito dalla Ternana.

: Man City - Inter 1 - 0 Undi Thuram viene annullato per fuorigioco, ma a tre minuti dalla fine Lautaro Martínez sistema le cose e acciuffa il pareggio. Un tiro probabilmente sbagliato ...La prima giornata dei gironi di Champions League si è aperta ieri con i pareggi per Milan (0 - 0 contro il Newcastle) e Lazio (1 - 1 contro l'Atletico Madrid) . Oggi il programma prosegue e sono di ...

Lazio-Atletico Madrid 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights e Gol Juventus Next Gen-Spal: le immagini del match - VIDEO Juventus News 24

Il Napoli inizia con il piede giusto la stagione di Champions vincendo a Braga, non senza qualche sofferenza, 2-1. La squadra di Garcia domina per lunghi tratti il gioco, crea molte palle gol, special ...Parte con un pareggio la Champions dell'Inter. Inzaghi opera cinque cambi in avvio rispetto al derby: inizio in sofferenza con un palo e il gol dei padroni di casa, scatenati. Anche la ripresa è a ...