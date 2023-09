Highlights e gol Bayern Monaco-Manchester United 4-3 | Champions League 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilcon glie i gol di4-3, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di. Vittoria rocambolesca per i bavaresi, che inaugurano al meglio il girone conquistando i tre punti contro gli ostici Red Devils. A segno Sané, Musiala, Kane e Tel, mentre tra le fila degli inglesi da segnalare la doppietta di Casemiro e la rete di Hojlund. SportFace.

Curiosità: Alfredo Donnarumma (Torre Annunziata, 30 novembre 1990) è un calciatore italiano, attaccante del Catanzaro in prestito dalla Ternana.

La prima giornata dei gironi di Champions League si è aperta ieri con i pareggi per Milan (0 - 0 contro il Newcastle) e Lazio (1 - 1 contro l'Atletico Madrid) . Oggi il programma prosegue e sono di ...Il video con glie idi Real Madrid - Union Berlino 1 - 0, match valido per la prima giornata di Champions League 2023/2024. Al Bernabeu i blancos faticano a sfondare, pur dominando, ma riescono in ...

Lazio-Atletico Madrid 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights e Gol Juventus Next Gen-Spal: le immagini del match - VIDEO Juventus News 24

Sporting Braga - Napoli: vittoria sofferta per gli uomini di Rudi Garcia che, nonostante ciò, la spuntano al Municipal ...Arsenal - PSV Eindhoven: largo successo per i Gunners che servono un poker al PSV, gol di Saka, Trossard, Gabriel Jesus e Odegaard ...