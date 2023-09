Curiosità: Rodolfo Zerbi, detto Rudy (Lodi, 3 febbraio 1969), è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo italiano.

... giudicati da Maria De Filippi , Gerry Scotti e Rudy; battuta, e battuta sonoramente, la ... è andato su tutte le furie, e le hache era una pazza a mettere su famiglia con uno così. "Non ...La squadra di Denon rinuncia mai a questo tipo di impostazione, a partire col pallone da dietro, dal portiere, dai difensori. Piaccia o meno, perché non èche sia giusto, il BHAFC " ...

Rudy Zerbi, ecco in cosa è laureato il noto critico musicale: non l’avreste detto MovieTele.it

Farioli e De Zerbi, un weekend da sogno: l’allievo e il maestro danno spettacolo la Repubblica

Ha detto no a De Zerbi, ora vuole il rinnovo: Locatelli e la Juve fino al 2027. Il prolungamento di contratto del centrocampista bianconero ...Christian Vieri, ex giocatore e attuale opinionista, ha parlato di Rudi Garcia ai microfoni della Bobotv TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Christian Vieri, ex giocatore e attuale opinion ...