Ha 52 anni ma ne dimostra 30 | mamma inglese svela il suo segreto da copiare

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Èdi quattro figli, ha superato i 50ma guardandola neaddirittura meno di 30. Qual è ildella sua giovinezza? Fare i conti con l’età che inesorabilmente avanza, con i progressivi cambiamenti del nostro corpo, dalla comparsa delle prime rughe, dei primi capelli bianchi, dai primi ‘acciacchi’, è un processo che non è sempre facile da affrontare. Ci sono persone che accettano con serenità la progressione deglied il fatto che il loro viso ed il loro fisico stia cambiando ed altre che invece preferiscono ‘ritardare’ questo processo facendo tutto il possibile per apparire più giovani di quanto la loro età non riveli, talvolta con cognizione di causa, talvolta esagerando. Sembra una realtà artificiale, ma è proprio vero: ne ha 52, ma ne30! – ...