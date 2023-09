Guterres | Prove dei crimini russi scioccanti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il segretario generale dell’Onu Antonioal Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina: "Questi documenti sono vitali per chiedere conto della responsabilità, fondamentale per tutte le violazioni dei diritti umani"

Curiosità: L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale e il favorire l'armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri. L'ONU è l'organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta e più rappresentata a livello internazionale. Ha sede sul territorio internazionale a New York, mentre altri uffici principali si trovano a Ginevra, Nairobi e Vienna.

... Antonio, ha prontamente dato seguito alle dichiarazioni di Zelensky definendo l'invasione ... ' Sono state documentatedi diffuse violazioni dei diritti umani, comprese violenze sessuali ...: "di crimini russi scioccanti in Ucraina, gli attacchi sui civili cessino immediatamente"

A New York sessione speciale sull'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente aumenta il rischio di conflitto globale'. Per il presidente ucraino la presenza della Russia al Consiglio di sic ...Il presidente ucraino, nel suo intervento durante il Cds all'Onu, ha dichiarato che va tolto il potere di veto alla Russia.