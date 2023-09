Guidare la Maserati Grecale è un' esperienza unica

(Di mercoledì 20 settembre 2023)laè diverso dalla maggior parte dei Suv della sua categoria. Questo è dovuto a un insieme di fattori che si sommano, partendo dalla cura degli interni che rendono l'abitacolo dellaun vero e proprio salotto. Poi ci sono le qualità di guida, per nulla scontate su una vettura di queste dimensioni - lunghezza 4,85 metri, larghezza 1,98, 1,66 e passo 2,9 metri - in cui si scopre con piacere lo sterzo preciso e il motore reattivo agli input dell'acceleratore. Non c'è dubbio, insomma, che lamantenga quell'attitudine al granturismo propria delle vetture del Tridente. Lo spazio a bordo è abbondante e il vano bagagli misura 570 litri, più che sufficienti per una vacanza in quattro. Delle diverse versioni disponibili, noi abbiamo provato la GT, che è caratterizzata ...

Curiosità: La MC12 Corsa è un'autovettura biposto costruita dalla Maserati dal 2006 al 2007. Sviluppata partendo dalla Maserati MC12 GT1, vincitrice nel 2005 del Campionato FIA GT, è stata destinata alla sola clientela privata, per essere utilizzata esclusivamente in pista, sebbene derivi da una vettura studiata per le corse, non è omologata per le competizioni né per l'uso stradale. È conosciuta anche come Maserati MC12 Versione Corse.

