Gufo in difficoltà soccorso e salvato a Peschiera Borromeo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’animale, in discrete condizioni di salute, è stato affidato all’ENPA Milano. Successivamente sarà trasferito al centro per il recupero degli animali selvatici di Vanzago per la completa riabilitazione e la reintroduzione nel suo habitat

Curiosità: Questa è una lista dei personaggi presenti nella graphic novel Watchmen pubblicata dalla DC Comics nel 1985.

Il sondaggio che smentisce i "gufi": il centrodestra vola, le ... ilGiornale.it

Vacanze e ritorni: la difficoltà nel ricominciare è tutta una questione di cronotipi la Repubblica

L’animale, in discrete condizioni di salute, è stato affidato all’ENPA Milano. Successivamente sarà trasferito al centro per il recupero degli animali selvatici di Vanzago per la completa riabilitazio ...Si tratta di un uccello molto particolare, vola di notte come un gufo e si nutre di plancton aereo come i rondoni, ma non appartiene a nessuna delle due specie ...