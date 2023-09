Guerra in Ucraina | Putin ordina di aumentare la produzione della difesa aerea - Zelensky | La nostra controffensiva sta avendo successo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) 20 set 05:42 Russia, Lavrov arrivato a New York per l'Assemblea dell'Onu Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu. Il ...

Curiosità: Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Joe Biden ha ribadito la posizione americana: 'Gli Stati Uniti vogliono che questafinisca&... se consentiamo all'di essere smembrata, l'indipendenza delle altre nazioni sarà al sicuro ...20 set 00:15 Presidente Iran: gli Usa hanno alimentatoinIl presidente iraniano Ebrahim Raisiha accusato gli Stati Uniti di soffiare sulle fiamme dellain, ma ha anche ...

Guerra in Ucraina, la diretta. Zelensky all'Onu: “Prepariamo un vertice mondiale per la pace”. Washigton: “I carri armati ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Putin non può vincere, se Trump sa come concludere il conflitto ce lo dica”… La Stampa

La guerra in Ucraina pone l’Europa di fronte a una grande sfida. Finora l’Europa, la Germania in testa, ha assicurato a Kiev il suo pieno appoggio militare, politico, economico. Ma è chiaro che senza ...Cosa significa non poter ritornare in Ucraina "Non ho ancora accettato del tutto il fatto ... Qual è il compito degli artisti come te, di fronte a una guerra così sanguinosa nella tua nazione "Il ...