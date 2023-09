Grande Fratello | tensione altissima | dura lite tra Beatrice e Rosy

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ancoranella casa deltraLuzzi e la chefChin: esplode una nuova litigata Ancora una voltaLuzzi eChin si concedono nella casa dele accendono le dinamiche tanto richieste dal pubblico in questi primi giorni di trasmissione. E in questi dieci giorni di reality sono state proprio l’attrice divenuta celebre grazie al ruolo di Eva Bonelli in Vivere e la chef cinese a tenere alta la bandiera del trash nella casa più spiata d’Italia. Tra le due, come abbiamo ampiamente compreso nei giorni scorsi, non scorre buon sangue e dopo alcuni confronti andati in scena nei giorni scorsi, oggi le due sono state protagoniste di un nuovo battibecco. Il...