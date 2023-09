Grande Fratello | Rebecca Staffelli | “Ecco qual è stato il mio unico privilegio e non è il cognome”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tra le novità di questa edizione del, oltre all’opinionista Cesara Buonamici, c’è sicuramente la presenza in studio dinei panni di esperta del web, ruolo che lo scorso anno apparteneva a Giulia Salemi., figlia dell’inviato di Striscia la notizia, è nota per il suo ruolo di speaker a Radio 105, ma ilrappresenta per lei il primo vero debutto in televisione e in queste prime puntate ha dimostrato di riuscire a ricoprirlo al meglio. Intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato di essere molto emozionata per questo incarico: Che emozione bella! Riuscire ad arrivare fino a qui era un sogno che avevo fin da bambina. E ora vederlo realizzato è stata una delle emozioni più belle della mia vita. E poi, posso dire? ...