Grande Fratello | Giuseppe ed una bollente rivelazione | interessato ad una gieffina

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Garibaldi ed una: una delle coinquilini potrebbe essere la sua donna ideale? Il confronto con Massimiliano, l’ottava edizione è iniziata lo scorso 11 settembre e intanto in questi primi otto giorni di convivenza i concorrenti stanno iniziando a conoscersi. Il gioco è appena iniziato e tra le donne della Casa sono nati i primi dissapori e confronti. Nel corso della terza puntata andata in onda lunedì scorso, Rosy e Beatrice direttamente in Mistery hanno affrontato un primo faccia a faccia, ma non finisce qui, durante la pubblicità Beatrice e Anita si sono ritrovate in un battibecco. Leggi anche –>, Angelica e la frase sul cibo: scoppia la polemica La ...