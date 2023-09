Grande Fratello | Daniele Dal Moro bestemmia in diretta La reazione choc | “Chiamo la polizia! Spacco tutto | lo capisci Oriana?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È da qualche anno che alcuni wannabe vip del nostro Paese “scappano” all’estero in cerca di fortuna tra reality e talent show. Nel caso diMarzoli, ex concorrente delVip, è un vero e proprio ritorno a casa. Marzoli infatti sta prendendo parte ad un’edizione speciale di Gran Hermano Vip, versione spagnola del programma condotto in Italia da Alfonso Signorini. Una vera e propria esperta di show game: basti pensare che questa è la sua undicesima partecipazione ad un reality. Nell’appuntamento di ieri sera, martedì 19 settembre, è accaduto l’imprevedibile in. La produzione ha offerto adla possibilità di incontrare il suo fidanzatoDal, arrivato dall’Italia appositamente per lei. Ilperò ad una ...