Grande Fratello | Angelica La Spara Grossa e Finisce In Grossi Guai!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La concorrente delBaraldi è finita nell’occhio del ciclone a causa di una affermazione che non è per niente piaciuta. Ecco cosa è successo! #gf #baraldi Dopo appena una settimana dall’apertura delle porte della Casa del, l’aria si è già surriscaldata. Nonostante questa edizione del reality show vanti un approccio più “soft” e regolamentato, la convivenza sembra già mettere a dura prova alcuni dei concorrenti. Nella puntata andata in onda ieri, 18 settembre, gli animi si sono accesi tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin, e ora un nuovo attrito traBaraldi e Grecia Colmenares sta attirando l’attenzione mediatica e l’indignazione dei fan. Al centro della disputa, un ...

Curiosità: Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show italiano in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone sconosciute, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

I miei figli sono la priorità" di Monica Coviello2023 e la crisi degli ascolti: ecco cosa non funziona (davvero) in questa edizione di Mario Manca...prima in doppio insieme alPetros, poi addirittura in singolare contro Alex Molcan (numero 113 del mondo). A Vancouver verrà sostituito dal francese Arthur Fils, numero 44 del mondo e...

Le coppie più famose del Grande Fratello: quando gli amori da reality durano e quando finiscono Vanity Fair Italia

Dopo le prime tre puntate del reality condotto da Alfonso Signorini i bookie hanno stilato la loro graduatoria, ecco le loro prime previsioni ...Gli Incorvassi parlano delle coppie nate al Grande Fratello Vip 7 dai microfoni di Turchesando: ecco cosa hanno svelato ...