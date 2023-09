Granchio blu devastante | già perso il 50% di vongole e cozze | a rischio il cenone di Natale

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’economia ittica italiana paga un conto salato per l’invasione di granchi blu. Il danno economico attuale causato dal nuovo ospite in Italia sarebbe già attorno ai 100 milioni di euro. E rischia di farsi pesantissimo il costo che il settore dovrà pagare nei prossimi anni se non si pone un freno all’emergenza, fino a un miliardo di euro in tre anni. A stimarlo è Fedagripesca-Confcooperative che segnala all‘Adnkronos come “nei mesi estivi, abbiamo giàoltre il 50% della produzione di. Ma ilblu non attacca solo il prodotto pronto per la commercializzazione ma mangia anche il novellame, mettendo ale produzioni dei prossimi anni” i pesci appena nati di acciughe e sardine.blu, gravi danni alla produzione die ...