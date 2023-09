Gran Turismo | La storia di un sogno impossibile | Jann Mardenborough e la storia vera dietro il film

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La PlayStation, gli eSport, la GT Academy: ladi, che ha ispirato ildi. Unache ha dell'incredibile. Immaginate di essere talmente bravi ai videogiochi da diventare voi stessi il protagonista. E non tramite joypad, bensì nell'abitacolo di una fiammante macchina da corsa. Un motore vero, e l'odore dell'asfalto che prende il posto del profumo del caffè, che di prima mattina entra nella vostra cameretta. Insomma, immaginate che l'diventi realtà. Come nel caso di, che dalla PlayStation è passato direttamente alle 24 Ore di Le Mans. Una vicenda pazzesca, che ha dato ...

Curiosità: Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile (Gran Turismo) è un film del 2023 diretto da Neill Blomkamp.

La pellicola è l' adattamento cinematografico della serie di videogiochie segue la storia vera di Jann Mardenborough, adolescente giocatore di eSport che diventa un pilota ...Quando seppi che avrebbero fatto un film basato sulla serienon sapevo veramente cosa aspettarmi. Sono un giocatore da anni e per quanto il titolo sviluppato da Polyphony Digital non sia in assoluto il videogioco più realistico sul mondo delle ...

