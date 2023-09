Gran Hermano Vip | Oriana Marzoli in lacrime per non essere riuscita a riabbracciare Daniele Dal Moro | lui diventa una furia | “Spacco tutto!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è ormaita una delle protagoniste diVip. Insieme a lei anche il fidanzatoDal. Proprio ieri infatti, martedìì 19 luglio, è andata in onda su Telecinco una nuova puntata del reality show che ha visto protagonisti indiscussi proprio gli Oriele. Ma cosa è successo? Andiamo per gradi. Da giorni ormaisembrain totale crisi e sente sempre più la mancanza del suo bel veronese. Anche, dal suo canto, ormai non è più restio a mostrare i suoi sentimenti. Anzi, sembra sempre più voglioso di urlare al mondo intero quanto ama la sua donna. Ed è proprio questo ciò che è successo ieri. Ilha dato la possibilità ai ...