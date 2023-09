Governo | Renzi | ' Meloni doveva rinviare pizza con figlia | errore non andare da Biden' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Il ricevimento che il presidente Usa da è un ricevimento a cuiha sbagliato a non. Non c'entra nulla con l'immigrazione. Sarebbe stata buona creanza rimlacon la. Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato". Così Matteoa Stasera Italia su Rete4. "La destra ha usato parole sbrigative superficiali e populiste per affrontare un problema epocale come l'immigrazione. Ora se vuole fare un piano Mattei serio, bene. Ma si parla con tutti e al ricevimento dici vai".