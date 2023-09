Governo | ieri pizza e spaghetti a New York per Meloni | per premier selfie e chiacchiere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) New, 20 set. (Adnkronos) - E' il tempio dellaitaliana a New, alta, morbida ma anche croccante, in pieno stile napoletano. E' ladi 'Ribalta', nella centralissima Union Square, a Manhattan,sera con un'ospite d'eccezione tra i suoi avventori: laGiorgia, accompagnata dalla figlia Ginevra e dal suo staff.ma anche spaghettoni al pomodoro per la delegazione italiana, conper, riconosciuta da diversi avventori. "Per noi un'occasione importantissima - dice Rosario Procino, il proprietario del locale tradizionalmente preso d'assalto dagli italiani - è sempre importante essere presi in considerazione per quel che facciamo, per il ...