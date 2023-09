Gli Usa hanno perso un F-35

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’esercito degli Stati Uniti ha confermato che i detriti ritrovati nelle vicinanze di Charleston, South Carolina, lunedì scorso, appartengono all’F-35 scomparso domenica in seguito a una presunta “disavventura” o “malfunzionamento”. Il pilota era riuscito ad eiettarsi dall’aereo prima che precipitasse, senza riportare gravi danni ma aprendo una caccia all’F-35 che ha incuriosito i media americani. Per ritrovarne i detriti, infatti, c’è voluto quasi un giorno nonostante si tratti di un mezzo ultra sofisticato. L’F-35 scomparso L’F-35B Lightning II, l’aeroplano coinvolto nell’incidente, è un velivolo della Marine Fighter Attack Training Squadron 501, usato per addestrare i piloti. Un mezzo altamente sofisticato e la sua perdita ha rappresentato un costo di circa 100 milioni di dollari South. Non è stato ancora reso noto pubblicamente quale sia stata la causa dell’incidente avvenuto ...

Curiosità: Il dollaro statunitense (il simbolo: $, il codice ISO 4217: USD; in inglese: United States dollar, ma chiamato informalmente anche dollar, American dollar o semplicemente buck in patria) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America. È anche utilizzato come valuta di riserva al di fuori della nazione.

... ma nella loro interezza, compresi i principi di uguaglianza sovrana frastati, la non ...Unite' e 'la Russia commette crimini di guerra e contro l'umanità su base quotidiana' in Ucraina el'...In queste oreamministratori e i presidenti di regione del Pd (e non solo) sono impegnati in un ... Insomma, il governola vicenda degli sbarchi per parlare d'altro rispetto all'approssimarsi ...

Presidente Iran all'Onu, gli Usa ci tolgano le sanzioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Non solo Fed, gli Usa hanno 3 problemi economici urgenti Money.it

Il rettile era “arrotolato” davanti alla porta d’ingresso di un’abitazione di Palm City quando si è scagliato contro il corriere ...La più grande è il CNB 78, che sfiora i 25 metri, con quattro cabine, suite e scrivania. Debutta Elan Impression 43, innovazioni tecniche e attenzione alle ...