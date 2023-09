(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel secondo trimestre 2023 (il cosidetto Q2 2023, ossia il periodo che va tra aprile e giugno dell’anno in corso) il fenomeno dei ransomware, noto come il pericoloso furto di dati con conseguente richiesta di riscatto, ha subito un “incremento impressionante“. I dati rivelati nell’ultimo rapporto “Threatland” redatto dal Security Operation Center (SOC) e dal Team di Cyber Threat Intelligence di Swascan, un’azienda specializzata in sicurezza informatica del Gruppo Tinexta, sono allarmanti. A livello globale, il numero di attacchi ransomware è cresciuto del +62% rispetto al trimestre precedente, mentre in Italia si è registrato un aumento del +34,6%. Un’analisi più dettagliata mostra un’ulteriore crescita del 185% nel numero divittime di queste bande di cybercriminali dall’inizio dell’anno e un aumento del 105% rispetto al secondo trimestre del 2022. In ...

Curiosità: Hacker è un prestito dalla lingua inglese che designa una persona che utilizza le proprie competenze informatiche per esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e sperimenta come estenderne l'utilizzo.

attacchi cibernetici spesso guidati da Paesi terzi, evidenziano la necessità di potenziare la ... come quelli del tipo Distributed Denial of Service (DDoS), orchestrati da gruppi diaffiliati ...... lodei "Football leaks", riconosciuto responsabile (in primo grado) di avere crackato i ... Tuttavia, il tribunale non ha accolto questa tesi perché le prove hanno dimostrato cheattacchi ...

Gli hacker hanno un obiettivo preciso: le aziende | F-Mag F-Mag

Attacchi hacker in aumento verso le PMI italiane: come difendersi Partita Iva

Si sta delineando meglio il rischio dell’offensiva anti-militarista dopo la tragedia di Caselle. La preoccupazione maggiore non riguarda tanto il pericolo di manifestazioni davanti a Comandi e basi de ...Avezzano - "Il portale per il ritiro online dei referti è fuori servizio e così, per riprendere i risultati degli esami da laboratorio effettuati, i cittadini sono costretti ad andare di persona alla ...