Gli Agnelli fanno i Leoni | quale sarà il destino dell' ex mondo Fiat

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Scordatevi la "dinastia". Oggi glicontinuano a fare i, sì, ma in tutt'altro. E a farne le spese saranno industria e lavoratori italiani. Come sottolinea Mario Sechi nel suo editoriale su Libero, c'è una operazione che illustra meglio di altre la lungimiranza di John Elkann: nel maggio 2019 Fca cede la Magneti Marelli, brand storico del nostro motorismo, ai giapponesi di Calsonic Kansei (controllata dal fondo americano Kkr). Una plusvalenza di oltre 1 miliardo di euro ed effetto stratosferico sui conti semestrali di Exor, la holding di famiglia: utile netto di 2,43 miliardi di euro, triplicato rispetto ai 741 milionio stesso periodo'anno precedente. Oggi, 4 anni dopo, sull'ondaa rivoluzione "green" europea e il tramonto del ...

Curiosità: Giovanni Agnelli, detto Gianni (Torino, 12 marzo 1921 – Torino, 24 gennaio 2003), è stato un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, senatore a vita, nonché ufficiale del Regio Esercito. Era anche noto come "l'Avvocato" per via della sua laurea in giurisprudenza, anche se, non avendo mai sostenuto l'esame abilitativo alla professione forense, il titolo non gli competeva.

