(Di mercoledì 20 settembre 2023) Attimi di paura questa sera a, nella centralissima via. Poco fa, come raccontano alcuni testimoni, idella locale compagnia sono intervenuti all’interno di una nota attività commerciale per unatra. I militari dell’arma sono giunti sul posto a sirene spiegate, probabilmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Curiosità: Raffaele Cutolo, noto anche con lo pseudonimo di o’ Professore, o’ Vangelo, e’ Monache (Ottaviano, 4 novembre 1941 – Parma, 17 febbraio 2021), è stato un mafioso italiano, fondatore e nonché capo della Nuova Camorra Organizzata, tra le figure criminali più potenti e controverse operanti nella seconda metà del XX secolo.

I quattro indagati agivano nei comuni diin Campania , Sant'Antimo, Casandrino, Grumo ... A scatenare il feroce confronto sarebbe stato, secondo una primissima ricostruzione, unaper un'...A intervenire sul luogo dell'accaduto sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di. L'allarme lanciato dai passanti e l'intervento dei Carabinieri. Durante la, alcuni passanti ...

Giugliano, lite tra parenti in via Roma: arrivano i Carabinieri Teleclubitalia.it

Lite in strada a Giugliano, due giovani in ospedale Agenzia ANSA

Le liti in aereo a causa del bagaglio a mano sono state all'ordine del giorno durante l'estate. Tra passeggeri che si sono presi a parolacce e chi è ...Siamo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove nella tarda serata di ieri un poliziotto libero dal servizio è intervenuto per sedare una lite scoppiata in pieno centro tra alcune persone. In particola ...